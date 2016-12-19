Конотопские полисмены выявили у 16-летнего студента наркотики Как рассказал правоохранителям юноша, пакетики с марихуаной он случайно нашел, но для чего оставил при себе - не объяснил. Теперь же за незаконное хранение наркотических веществ ему грозит уголовная ответственность.

У сельского стадиона внимание участкового офицера полиции привлек незнакомый парень, который, едва увидев полицейского, стал заметно нервничать, пряча при этом руки в карманы. Полисмен сразу заподозрил, что он может иметь при себе запрещенные законом вещи, поэтому решил проверить свое предположение, и выяснить причину непонятного поведения парня. В разговоре с участковым 16-летний юноша признался, что хранит высушенную марихуану. И достал из кармана куртки два свертка с веществом зеленого цвета, внешне похожего на коноплю.

Парень оправдывался: мол, никаких наркотических средств не употребляет, а эти свертки только что нашел и решил оставить себе. Однако такие объяснения не освободят его от уголовной ответственности.

Эксперты уже подтвердили, что изъятое вещество является особо опасным наркотическим средством - марихуаной. И в соответствии с ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) юноше может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.