В Роменском районе юноша обокрал сельский магазин Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 19–летнего жителя района, который ночью проник в сельский магазин и украл оттуда товары на общую сумму около 7500 гривен. Теперь юноше грозит до 6-ти лет заключения.

В дежурную часть Роменского отдела полиции от главного бухгалтера одного из потребительских обществ района поступило сообщение о краже из сельского магазина. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестный злоумышленник проник в помещение, распилив решетку на окне и разбив стекло. Его «добычей» стали продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия. По предварительным расчетам, общая сумма ущерба составила около 7500 гривен.

Во время дальнейшей проверки полицейские установили, что к совершению кражи причастен 19-летний житель этого же села. Как выяснилось, уйдя из дома, юноша ночевал, где придется, а когда ему захотелось есть, он не придумал ничего иного, как обобрать магазин. Все похищенное принес в безлюдное место - на кладбище. Там его вместе с продуктами питания и нашли полицейские. Однако, едва заметив правоохранителей, парень бросился бежать, поэтому они догнали его уже в поле, за селом, и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

В содеянном подозреваемый сознался и пояснил, что на преступление пошел, потому что не имел денег на пропитание.

Сейчас в отношении молодого человека следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.