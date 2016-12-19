Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:14380

В Роменском районе юноша обокрал сельский магазин

Роменские полицейские открыли уголовное производство в отношении 19–летнего жителя района, который ночью проник в сельский магазин и украл оттуда товары на общую сумму около 7500 гривен. Теперь юноше грозит до 6-ти лет заключения.

В дежурную часть Роменского отдела полиции от главного бухгалтера одного из потребительских обществ района поступило сообщение о краже из сельского магазина. На вызов выехала следственно-оперативная группа.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестный злоумышленник проник в помещение, распилив решетку на окне и разбив стекло. Его «добычей» стали продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия. По предварительным расчетам, общая сумма ущерба составила около 7500 гривен.

Во время дальнейшей проверки полицейские установили, что к совершению кражи причастен 19-летний житель этого же села. Как выяснилось, уйдя из дома, юноша ночевал, где придется, а когда ему захотелось есть, он не придумал ничего иного, как обобрать магазин. Все похищенное принес в безлюдное место - на кладбище. Там его вместе с продуктами питания и нашли полицейские. Однако, едва заметив правоохранителей, парень бросился бежать, поэтому они догнали его уже в поле, за селом, и доставили в отделение полиции для дачи показаний.

В содеянном подозреваемый сознался и пояснил, что на преступление пошел, потому что не имел денег на пропитание.

Сейчас в отношении молодого человека следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное ему грозит до шести лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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