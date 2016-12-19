В Шостке рецидивист обокрал приютившую его пенсионерку

На линию «102» поступило сообщение о краже от 63-летней жительницы одного из сел Шосткинского района. Как пояснила заявительница, из ее дома пропали 400 гривен.
При выезде по указанному адресу правоохранители установили, что накануне в доме пострадавшей пенсионерки ночевал ее 40-летний односельчанин. Старушка, пожалев, пустила мужчину в дом на ночлег, ведь его жилье давно находится в нежилом состоянии.
Полицейские нашли и опросили указанного гражданина. Он сознался в совершенной краже, пояснив, что найденные под подушкой у доброй хозяйки деньги частично потратил на спиртное.
Сейчас остаток изъятых у горе-гостя денег правоохранители вернули доверчивой женщине. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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