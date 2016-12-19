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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57327

В Шостке рецидивист обокрал приютившую его пенсионерку

В одном из сел Шосткинского района 40-летний ранее судимый мужчина обокрал пенсионерку, которая, пожалев, пустила его на ночлег. Злоумышленник похитил и потратил на спиртное 400 гривен, найденные в доме бабушки.

На линию «102» поступило сообщение о краже от 63-летней жительницы одного из сел Шосткинского района. Как пояснила заявительница, из ее дома пропали 400 гривен.

При выезде по указанному адресу правоохранители установили, что накануне в доме пострадавшей пенсионерки ночевал ее 40-летний односельчанин. Старушка, пожалев, пустила мужчину в дом на ночлег, ведь его жилье давно находится в нежилом состоянии.

Полицейские нашли и опросили указанного гражданина. Он сознался в совершенной краже, пояснив, что найденные под подушкой у доброй хозяйки деньги частично потратил на спиртное.

Сейчас остаток изъятых у горе-гостя денег правоохранители вернули доверчивой женщине. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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