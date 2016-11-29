Копы поймали сумчанина, который избил прохожего

Инспекторы вызвали на место скорую помощь. В ходе опроса свидетелей стражи порядка выяснили, что телесные повреждения пострадавший получил в результате драки с неизвестным. Граждане предоставили полисменам описание человека, который нанес потерпевшему телесных повреждений.
По горячим следам стражи порядка нашли и задержали нападавшего. Им оказался 51-летний сумчанин, который признался в содеянном.
Полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.
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