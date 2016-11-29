Копы поймали сумчанина, который избил прохожего 30 декабря, около 22 часов, патрулируя территорию железнодорожного вокзала, на улице Привокзальной, патрульные обнаружили мужчину, который лежал без сознания с разбитой головой.

Инспекторы вызвали на место скорую помощь. В ходе опроса свидетелей стражи порядка выяснили, что телесные повреждения пострадавший получил в результате драки с неизвестным. Граждане предоставили полисменам описание человека, который нанес потерпевшему телесных повреждений.

По горячим следам стражи порядка нашли и задержали нападавшего. Им оказался 51-летний сумчанин, который признался в содеянном.

Полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции для проведения дальнейшей проверки.