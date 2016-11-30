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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09785

В Сумах отец подрезал сына

30 декабря, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о семейной ссоре на улице Юбилейной.

Зайдя на территорию дома, полицейские увидели 2 мужчин, которые дрались во дворе. Инспекторы подбежали и разняли их. Одежда обоих граждан был в крови.

Как выяснилось, между отцом и сыном произошла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В ходе драки отец нанес сыну серьезные телесные повреждения в виде рваных ран на левой ноге предметом, похожим на нож.

Полицейские вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. До приезда скорой инспекторы оказали обоим мужчинам медицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла нож, которым, вероятно, и были нанесены телесные повреждения.

32- и 60-летнего мужчин доставили в больницу.

Право Тяжкие телесные повреждения
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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