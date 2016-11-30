В Сумах отец подрезал сына 30 декабря, около 18 часов, экипаж патрульных получил сообщение о семейной ссоре на улице Юбилейной.

Зайдя на территорию дома, полицейские увидели 2 мужчин, которые дрались во дворе. Инспекторы подбежали и разняли их. Одежда обоих граждан был в крови.

Как выяснилось, между отцом и сыном произошла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В ходе драки отец нанес сыну серьезные телесные повреждения в виде рваных ран на левой ноге предметом, похожим на нож.

Полицейские вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. До приезда скорой инспекторы оказали обоим мужчинам медицинскую помощь.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла нож, которым, вероятно, и были нанесены телесные повреждения.

32- и 60-летнего мужчин доставили в больницу.