В Сумах отец подрезал сына

Зайдя на территорию дома, полицейские увидели 2 мужчин, которые дрались во дворе. Инспекторы подбежали и разняли их. Одежда обоих граждан был в крови.
Как выяснилось, между отцом и сыном произошла ссора, которая впоследствии переросла в драку. В ходе драки отец нанес сыну серьезные телесные повреждения в виде рваных ран на левой ноге предметом, похожим на нож.
Полицейские вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. До приезда скорой инспекторы оказали обоим мужчинам медицинскую помощь.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, изъяла нож, которым, вероятно, и были нанесены телесные повреждения.
32- и 60-летнего мужчин доставили в больницу.
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