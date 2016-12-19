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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07428

Сумские копы задержали мошенницу

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные задержали женщину, которая мошенническим путем зарабатывала на жизнь.

31 декабря, около 12 часов, экипаж патрульных получил сообщение о женщине, которая на проспекте Михаила Лушпы просит деньги у граждан.

Через несколько минут экипаж патрульных прибыл на место вызова, где действительно обнаружил указанную женщину.

Гражданка жаловалась полисменам, что собирала средства для лечения своего ребенка, хотя никаких документов, которые могли бы подтвердить указанный факт, женщина не имела.

Патрульные доставили 23-летнюю жительницу Черниговской области в Сумское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств по делу.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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