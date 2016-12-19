Сумские копы задержали мошенницу

31 декабря, около 12 часов, экипаж патрульных получил сообщение о женщине, которая на проспекте Михаила Лушпы просит деньги у граждан.
Через несколько минут экипаж патрульных прибыл на место вызова, где действительно обнаружил указанную женщину.
Гражданка жаловалась полисменам, что собирала средства для лечения своего ребенка, хотя никаких документов, которые могли бы подтвердить указанный факт, женщина не имела.
Патрульные доставили 23-летнюю жительницу Черниговской области в Сумское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств по делу.
Именно такой суммы денег лишились 64-летняя сумчанка и 27-летняя жительница Тростянецкого района накануне новогодних праздников, которые после общения с так...
Мошенника из Запорожья, который обворовывал квартиры, вычислила семейная пара областного центра....
Неизвестные злоумышленники под предлогом оказания банковских услуг выпытали у доверчивых конотопчан реквизиты кредитных карточек и за считанные минуты сняли с...
Представившись банковскими работниками, неизвестные злоумышленники опустошили счета двух жителей Конотопа на 11 тысяч гривен. А 66-летняя пенсионерка за участие в...
В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница города, которая рассказала, что после визита неизвестной женщины лишилась...