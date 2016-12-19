Сумские копы задержали мошенницу Благодаря неравнодушным гражданам патрульные задержали женщину, которая мошенническим путем зарабатывала на жизнь.

31 декабря, около 12 часов, экипаж патрульных получил сообщение о женщине, которая на проспекте Михаила Лушпы просит деньги у граждан.

Через несколько минут экипаж патрульных прибыл на место вызова, где действительно обнаружил указанную женщину.

Гражданка жаловалась полисменам, что собирала средства для лечения своего ребенка, хотя никаких документов, которые могли бы подтвердить указанный факт, женщина не имела.

Патрульные доставили 23-летнюю жительницу Черниговской области в Сумское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств по делу.