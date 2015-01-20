В Сумах копы поймали елочных вандалов Благодаря неравнодушным гражданам сумские патрульные задержали мужчин, которые незаконно спилили елку.

31 декабря, около 15 часов, патрульным поступило сообщение о том, что неизвестные граждане спилили елку на улице Шишкаревская.

Полицейские прибыли на место вызова и увидели, как двое неизвестных несут 2,5-метровую елку. Стражи правопорядка остановили граждан и спросили, откуда у них елка. На это мужчины не смогли уверенно ответить и путались в показаниях. Также, у них была ручная пила.

Во время обследования указанной улице полицейские нашли место, где 35-и 39-летние сумчане спилили елку.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.