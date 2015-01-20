Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34492

В Сумах копы поймали елочных вандалов

Благодаря неравнодушным гражданам сумские патрульные задержали мужчин, которые незаконно спилили елку.

31 декабря, около 15 часов, патрульным поступило сообщение о том, что неизвестные граждане спилили елку на улице Шишкаревская.

Полицейские прибыли на место вызова и увидели, как двое неизвестных несут 2,5-метровую елку. Стражи правопорядка остановили граждан и спросили, откуда у них елка. На это мужчины не смогли уверенно ответить и путались в показаниях. Также, у них была ручная пила.

Во время обследования указанной улице полицейские нашли место, где 35-и 39-летние сумчане спилили елку.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Елка
view counter

По тематике

23.12.2016 11:10

В Тростянце обобрали центральную елку

Добычей вора стали елочные украшения с главной елки Тростянца....

В Сумах городскую елку открывала Снегурочка в кокошнике
21.12.2015 10:56

В Сумах городскую елку открывала Снегурочка в кокошнике

19 декабря на площади Независимости состоялось торжественное открытие главной новогодней елки города....

18.12.2015 07:32

В Сумах главную елку города зажгут на Николая

В субботу, 19 декабря, состоится открытие главной новогодней елки Сум....

В Сумах начали устанавливать новогоднюю елку
19.11.2015 11:09

В Сумах начали устанавливать новогоднюю елку

Сегодня, 19 ноября, на центральной площади города началась установка каркаса главной елки Сум....

В Сумах Новый год закончился: елку разобрали
20.01.2015 14:14

В Сумах Новый год закончился: елку разобрали

Сегодня, 20 января, работники КП «Спецкомбинат» и «Горсвет» начали разбирать новогоднюю елку и убирать праздничную иллюминацию....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.