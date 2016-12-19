В Сумах в новогоднюю ночь пьяный 16-летний подросток угрожал охраннику ТРЦ ножом В новогоднюю ночь полицейские изъяли у 16-летнего сумчанина нож, которым он угрожал сотруднику охраны одного из торгово-развлекательных заведений Сум. Как выяснилось, подросток действовал в состоянии алкогольного опьянения. Кто угощал несовершеннолетнего алкоголем и откуда у него взялось холодное оружие - в рамках открытого уголовного производства выясняет следствие.

В два часа новогодней ночи на линию «102» от работников охраны торгово-развлекательного комплекса поступило сообщение о том, что неизвестный молодой человек угрожает ножом охраннику заведения. На вызов немедленно выехали дежурный наряд полиции и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

На месте происшествия правоохранителей ожидали сотрудник охраны заведения и молодой человек. Охранник рассказал полицейским, что заметил, как неизвестный юноша начал справлять свои естественные потребности под стеной заведения. Он подошел к хулигану с замечанием и требованием убрать после себя последствия безобразия. В ответ парень выхватил из-под одежды нож и стал им размахивать прямо перед лицом охранника.

Правоохранители установили личность злоумышленника - им оказался 16-летний сумчанин, который уже привлекался к ответственности за избиение человека. Изъятый нож в кожаном чехле полицейские направили на экспертизу. Самого же подозреваемого отправили на медицинское обследование, которое показало, что парень был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас по данному событию открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения». Санкция этой статьи предусматривает наказание от уплаты немалого штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.