Разоблачить вора конотопским полицейским помогла камера видеонаблюдения

В дежурную часть Конотопского отдела полиции с заявлением о краже обратился 21-летний сотрудник местного Интернет-кафе. Заявитель рассказал, что днем неизвестный похитил принадлежащий ему кошелек с деньгами, который находился в кармане куртки.
Оперативники просмотрели видеозапись с камеры наблюдения и сразу установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался один из посетителей заведения - 22-летний конотопчанин. Молодой человек уже отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, и сначала вину свою не признавал. Но под весом неопровержимых доказательств ему пришлось-таки сознаться.
Подозреваемый рассказал, что во время пребывания в Интернет-кафе заметил незапертую дверь подсобного помещения. Пользуясь случаем, пока никто не видит, зашел внутрь, где из кармана чужой куртки стащил кошелек. После чего забрал свои вещи и ушел. Похищенные денежные средства в сумме 800 гривен в тот же день потратил на собственные нужды.
По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) и, проведя полное досудебное расследование, направили производства в суд. Согласно действующему законодательству, молодому человеку может грозить пятилетнее лишение свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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