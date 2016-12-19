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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах потерялась жительница Ворожбы

Благодаря сумским патрульным жительница села Ворожба провела Новый год в кругу родных.

31 декабря, около 12 часов, на улице Ивана Сирко к патрульным обратились граждане, которые сообщили, что к ним обратилась женщина, которая ничего не помнит.

Женщина совсем не ориентировалась, где находится, и не могла ничего объяснить.

Полицейские доставили ее в больницу. Врачи сообщили, что разлад в здоровье мог возникнуть вследствие какой-то стрессовой ситуации.

Впоследствии, во время общения со стражами порядка, 31-летняя женщина вспомнила свои данные, по которым полицейские выяснили, что она проживает в селе Ворожба Белопольского района. После этого инспекторы связались с Белопольским отделением полиции, в сотрудничестве с которым установили номер телефона ее мужа.

Мужчина очень обрадовался такой новости, ведь уже самостоятельно начал искать свою жену. Через некоторое время он приехал из Ворожбы в областной центр, чтобы забрать ее.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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