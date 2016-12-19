В Сумах потерялась жительница Ворожбы Благодаря сумским патрульным жительница села Ворожба провела Новый год в кругу родных.

31 декабря, около 12 часов, на улице Ивана Сирко к патрульным обратились граждане, которые сообщили, что к ним обратилась женщина, которая ничего не помнит.

Женщина совсем не ориентировалась, где находится, и не могла ничего объяснить.

Полицейские доставили ее в больницу. Врачи сообщили, что разлад в здоровье мог возникнуть вследствие какой-то стрессовой ситуации.

Впоследствии, во время общения со стражами порядка, 31-летняя женщина вспомнила свои данные, по которым полицейские выяснили, что она проживает в селе Ворожба Белопольского района. После этого инспекторы связались с Белопольским отделением полиции, в сотрудничестве с которым установили номер телефона ее мужа.

Мужчина очень обрадовался такой новости, ведь уже самостоятельно начал искать свою жену. Через некоторое время он приехал из Ворожбы в областной центр, чтобы забрать ее.