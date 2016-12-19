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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05306

Сумские прокуроры передали новогодние подарки луганским детям

Дети, проживающие в зоне проведения антитеррористической операции, получили новогодние подарки с Сумщины.

Накануне Нового 2017 руководители прокуратуры Сумской приобрели телевизор и четыре планшета для детей, проживающих на востоке страны в зоне проведения антитеррористической операции.

Подарки к новогодним праздникам с Сумщины были переданы коллегам прокуратуры Луганской области, которые вручили их детям Рубежанского учебно-реабилитационного центра «Хрусталик». В этом заведении учатся 155 детей, из которых 61 ребенок льготной категории - дети-сироты, лишенные родительской опеки, инвалиды, из многодетных и малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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