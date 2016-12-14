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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51161

Информация для сумчан: особенности кампании декларирования ФЛП в 2017 году

С начала 2017 года стартовала кампания декларирования, по которой отдельные категории физических лиц-предпринимателей (ФЛП) обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2016 году и в которой должны быть определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора.

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают, что Приказом Министерства финансов Украины от 15.09.2016 г. №821 внесены изменения в форму декларации, которые уже действуют с 01.01.2017 г. В частности, в новой форме:

- уменьшено количество приложений с четырех до двух;

- изменен порядок расчета налоговых обязательств по доходам, полученным физическим лицом - предпринимателем от внедрения хозяйственной деятельности (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) с учетом изменений относительно порядка уплаты авансовых платежей по НДФЛ.

- уточненные показатели Декларации с учетом введения в действие ставки налога на доходы физических лиц в размере 18%.

Сумские налоговики обращают внимание на то, что в новом году получение доходов от двух или более налоговых агентов в сумме более 120 минимальных зарплат уже не влечет за собой необходимость представления декларации (ведь в 2016 году уже не было прогрессивной шкалы, а действовала общая 18% ставка налога).

С новой формой налоговой декларации и примерами по ее заполнению можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 12.12.16 №39537/7/99-99-13-01-03-17 «О порядке декларирования доходов физических лиц».

Общество Налоги
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