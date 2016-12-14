Информация для сумчан: особенности кампании декларирования ФЛП в 2017 году

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают, что Приказом Министерства финансов Украины от 15.09.2016 г. №821 внесены изменения в форму декларации, которые уже действуют с 01.01.2017 г. В частности, в новой форме:
- уменьшено количество приложений с четырех до двух;
- изменен порядок расчета налоговых обязательств по доходам, полученным физическим лицом - предпринимателем от внедрения хозяйственной деятельности (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) с учетом изменений относительно порядка уплаты авансовых платежей по НДФЛ.
- уточненные показатели Декларации с учетом введения в действие ставки налога на доходы физических лиц в размере 18%.
Сумские налоговики обращают внимание на то, что в новом году получение доходов от двух или более налоговых агентов в сумме более 120 минимальных зарплат уже не влечет за собой необходимость представления декларации (ведь в 2016 году уже не было прогрессивной шкалы, а действовала общая 18% ставка налога).
С новой формой налоговой декларации и примерами по ее заполнению можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 12.12.16 №39537/7/99-99-13-01-03-17 «О порядке декларирования доходов физических лиц».
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