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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48561

Под Сумами муж за заначку ударил ножом жену

В результате бытового конфликта молодая женщина оказалась в больнице с ножевым ранением.

После полуночи в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступил телефонный звонок от 29-летнего местного жителя. Мужчина рассказал: он только что ударил ножом в живот свою жену.

На вызов немедленно выехали медики и следственно-оперативная группа полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители застали окровавленную женщину, лежавшую в постели, и ее испуганного мужа. Потерпевшую с ножевым ранением срочно госпитализировали и прооперировали, в условиях лечебного учреждения ей был поставлен диагноз «повреждение тонкого и толстого кишечника, внутрибрюшное кровотечение». Мужчину же полицейские доставили в отдел полиции и опросили.

Как говорит сам подозреваемый, вечером он вернулся домой изрядно навеселе, и не нашел спрятанной заначки. Подозревая, что деньги нашла и перепрятала жена, он затеял ссору, требуя вернуть «сбережения». Не получив ожидаемого ответа, схватил кухонный нож и ударил жену, попав ей в живот.

На сегодня 26-летняя потерпевшая находится под наблюдением медиков. Мужчина, пребывающий ныне под домашним арестом, утверждает, что вовсе не хотел причинить ей зла, и во всем винит водку. В отношении него следователи открыли уголовное производство и уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 УК Украины «Умышленные тяжкие телесные повреждения», санкция которой предусматривает наказание от 5 до 8 лет заключения. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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