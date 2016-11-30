Под Сумами муж за заначку ударил ножом жену

После полуночи в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступил телефонный звонок от 29-летнего местного жителя. Мужчина рассказал: он только что ударил ножом в живот свою жену.
На вызов немедленно выехали медики и следственно-оперативная группа полиции.
Прибыв на место происшествия, правоохранители застали окровавленную женщину, лежавшую в постели, и ее испуганного мужа. Потерпевшую с ножевым ранением срочно госпитализировали и прооперировали, в условиях лечебного учреждения ей был поставлен диагноз «повреждение тонкого и толстого кишечника, внутрибрюшное кровотечение». Мужчину же полицейские доставили в отдел полиции и опросили.
Как говорит сам подозреваемый, вечером он вернулся домой изрядно навеселе, и не нашел спрятанной заначки. Подозревая, что деньги нашла и перепрятала жена, он затеял ссору, требуя вернуть «сбережения». Не получив ожидаемого ответа, схватил кухонный нож и ударил жену, попав ей в живот.
На сегодня 26-летняя потерпевшая находится под наблюдением медиков. Мужчина, пребывающий ныне под домашним арестом, утверждает, что вовсе не хотел причинить ей зла, и во всем винит водку. В отношении него следователи открыли уголовное производство и уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 121 УК Украины «Умышленные тяжкие телесные повреждения», санкция которой предусматривает наказание от 5 до 8 лет заключения. Дальнейшую судьбу мужчины решит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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