В Сумах копы оказали помощь раненому инвалиду 31 декабря, около 18 часов, полицейские получили сообщение о семейной ссоре на улице Декабристов.

На месте происшествия инспекторы провели с гражданами профилактическую работу и уладили конфликт. Когда стражи порядка вышли из подъезда, к ним подбежала обеспокоенная девушка, которая начала что-то разъяснять полисменам жестами.

Не растерявшись, инспекторы дали ей ручку и лист бумаги, где женщина написала, что ее парень ранен куском стекла и нуждается в помощи.

Патрульные последовали за ней. В квартире полицейские обнаружили мужчину с недостатками слуха и речи, у которого была глубокая резаная рана на руке с сильным кровотечением.

Инспекторы оказали ему первую медицинскую помощь и остановили кровотечение. После этого на служебном автомобиле стражи порядка доставили гражданина в больницу.