Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55372

В Сумах копы оказали помощь раненому инвалиду

31 декабря, около 18 часов, полицейские получили сообщение о семейной ссоре на улице Декабристов.

На месте происшествия инспекторы провели с гражданами профилактическую работу и уладили конфликт. Когда стражи порядка вышли из подъезда, к ним подбежала обеспокоенная девушка, которая начала что-то разъяснять полисменам жестами.

Не растерявшись, инспекторы дали ей ручку и лист бумаги, где женщина написала, что ее парень ранен куском стекла и нуждается в помощи.

Патрульные последовали за ней. В квартире полицейские обнаружили мужчину с недостатками слуха и речи, у которого была глубокая резаная рана на руке с сильным кровотечением.

Инспекторы оказали ему первую медицинскую помощь и остановили кровотечение. После этого на служебном автомобиле стражи порядка доставили гражданина в больницу.

Право
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.