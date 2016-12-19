В Сумах копы оказали помощь раненому инвалиду

На месте происшествия инспекторы провели с гражданами профилактическую работу и уладили конфликт. Когда стражи порядка вышли из подъезда, к ним подбежала обеспокоенная девушка, которая начала что-то разъяснять полисменам жестами.
Не растерявшись, инспекторы дали ей ручку и лист бумаги, где женщина написала, что ее парень ранен куском стекла и нуждается в помощи.
Патрульные последовали за ней. В квартире полицейские обнаружили мужчину с недостатками слуха и речи, у которого была глубокая резаная рана на руке с сильным кровотечением.
Инспекторы оказали ему первую медицинскую помощь и остановили кровотечение. После этого на служебном автомобиле стражи порядка доставили гражданина в больницу.