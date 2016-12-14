Завтра в Сумах стартует международный турнир

В соревнованиях примут участие 6 команд – четыре украинские и две белорусские. К сожалению, до Сум не доехали команды их Литвы и Казахстана.
Календарь игр
Среда, 4 января
11.00 ХК «Минск» - ИФК Сум ГПУ
12.10 Молодежная сборная Беларуси - Юношеская сборная Украины
13.20 МСК «Сумчанка» - сборная г. Полтавы
15.00 Юношеская сборная Украины - ХК «Минск»
16.00 Молодежная сборная Беларуси - сборная г. Полтавы
17.00 МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ
5 января, четверг
11.00 Сборная г. Полтавы - ИФК Сум ГПУ
12.10 МСК «Сумчанка» - Юношеская сборная Украины
13.20 ХК «Минск» - Молодежная сборная Беларуси
15.00 Юношеская сборная Украины - ИФК Сум ГПУ
16.00 ХК «Минск» - Сборная г. Полтавы
17.00 МСК «Сумчанка» - Молодежная сборная Беларуси
6 января, пятница
11.00 Юношеская сборная Украины - сборная г. Полтавы
12.00 ИФК Сум ГПУ - Молодежная сборная Беларуси
13.00 МСК «Сумчанка» - ХК «Минск»
14.00 Торжественное закрытие соревнований
Игры пройдут в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего. Вход свободный.
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