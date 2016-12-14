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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59282

Завтра в Сумах стартует международный турнир

4-6 января в Сумах пройдет международный турнир по индорхоккею «Рождественские встречи-2017».

В соревнованиях примут участие 6 команд – четыре украинские и две белорусские. К сожалению, до Сум не доехали команды их Литвы и Казахстана.

Календарь игр

Среда, 4 января

11.00 ХК «Минск» - ИФК Сум ГПУ

12.10 Молодежная сборная Беларуси - Юношеская сборная Украины

13.20 МСК «Сумчанка» - сборная г. Полтавы

15.00 Юношеская сборная Украины - ХК «Минск»

16.00 Молодежная сборная Беларуси - сборная г. Полтавы

17.00 МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ

5 января, четверг

11.00 Сборная г. Полтавы - ИФК Сум ГПУ

12.10 МСК «Сумчанка» - Юношеская сборная Украины

13.20 ХК «Минск» - Молодежная сборная Беларуси

15.00 Юношеская сборная Украины - ИФК Сум ГПУ

16.00 ХК «Минск» - Сборная г. Полтавы

17.00 МСК «Сумчанка» - Молодежная сборная Беларуси

6 января, пятница

11.00 Юношеская сборная Украины - сборная г. Полтавы

12.00 ИФК Сум ГПУ - Молодежная сборная Беларуси

13.00 МСК «Сумчанка» - ХК «Минск»

14.00 Торжественное закрытие соревнований

Игры пройдут в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего. Вход свободный.

Спорт Индорхоккей Рождественские встречи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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