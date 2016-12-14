Завтра в Сумах стартует международный турнир 4-6 января в Сумах пройдет международный турнир по индорхоккею «Рождественские встречи-2017».

В соревнованиях примут участие 6 команд – четыре украинские и две белорусские. К сожалению, до Сум не доехали команды их Литвы и Казахстана.

Календарь игр

Среда, 4 января

11.00 ХК «Минск» - ИФК Сум ГПУ

12.10 Молодежная сборная Беларуси - Юношеская сборная Украины

13.20 МСК «Сумчанка» - сборная г. Полтавы

15.00 Юношеская сборная Украины - ХК «Минск»

16.00 Молодежная сборная Беларуси - сборная г. Полтавы

17.00 МСК «Сумчанка» - ИФК СумГПУ

5 января, четверг

11.00 Сборная г. Полтавы - ИФК Сум ГПУ

12.10 МСК «Сумчанка» - Юношеская сборная Украины

13.20 ХК «Минск» - Молодежная сборная Беларуси

15.00 Юношеская сборная Украины - ИФК Сум ГПУ

16.00 ХК «Минск» - Сборная г. Полтавы

17.00 МСК «Сумчанка» - Молодежная сборная Беларуси

6 января, пятница

11.00 Юношеская сборная Украины - сборная г. Полтавы

12.00 ИФК Сум ГПУ - Молодежная сборная Беларуси

13.00 МСК «Сумчанка» - ХК «Минск»

14.00 Торжественное закрытие соревнований

Игры пройдут в Легкоатлетическом манеже им. В.Голубничего. Вход свободный.