В Сумах патрульные задержали наркомана за рулем

Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель нервничает. Проведя с ним профилактическую работу по соблюдению ПДД, инспекторы заметили, что на заднем сиденье автомобиля лежит мешок с неизвестным веществом. По просьбе стражей порядка показать его содержимое, гражданин сел в авто и начал убегать.
Включив проблесковые маячки синего и красного цвета и подав специальный звуковой сигнал, патрульный экипаж последовал за ним. Требования инспекторов об остановке человек сознательно игнорировал.
На улице Косовщинской гражданин не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился, так как не мог продолжить движение. Водитель быстро вышел из автомобиля и перебросил через забор мешок с заднего сиденья.
Патрульные задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Как выяснилось, в мешке находилось вещество, похожее на наркотическое.
Инспекторы составили на 53-летнего сумчанина протокол по статье 122-2 (невыполнение требований полицейского об остановке) КоАП.
Мешок и вещество, которое в нем находилась, изъяли следователи. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.
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