В Сумах патрульные задержали наркомана за рулем 31 декабря, около 16 часов, на улице Степана Бандеры, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль «Волга».

Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель нервничает. Проведя с ним профилактическую работу по соблюдению ПДД, инспекторы заметили, что на заднем сиденье автомобиля лежит мешок с неизвестным веществом. По просьбе стражей порядка показать его содержимое, гражданин сел в авто и начал убегать.

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета и подав специальный звуковой сигнал, патрульный экипаж последовал за ним. Требования инспекторов об остановке человек сознательно игнорировал.

На улице Косовщинской гражданин не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился, так как не мог продолжить движение. Водитель быстро вышел из автомобиля и перебросил через забор мешок с заднего сиденья.

Патрульные задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Как выяснилось, в мешке находилось вещество, похожее на наркотическое.

Инспекторы составили на 53-летнего сумчанина протокол по статье 122-2 (невыполнение требований полицейского об остановке) КоАП.

Мешок и вещество, которое в нем находилась, изъяли следователи. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.