Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12387

В Сумах патрульные задержали наркомана за рулем

31 декабря, около 16 часов, на улице Степана Бандеры, за нарушение ПДД экипаж патрульных остановил автомобиль «Волга».

Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель нервничает. Проведя с ним профилактическую работу по соблюдению ПДД, инспекторы заметили, что на заднем сиденье автомобиля лежит мешок с неизвестным веществом. По просьбе стражей порядка показать его содержимое, гражданин сел в авто и начал убегать.

Включив проблесковые маячки синего и красного цвета и подав специальный звуковой сигнал, патрульный экипаж последовал за ним. Требования инспекторов об остановке человек сознательно игнорировал.

На улице Косовщинской гражданин не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и остановился, так как не мог продолжить движение. Водитель быстро вышел из автомобиля и перебросил через забор мешок с заднего сиденья.

Патрульные задержали его и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Как выяснилось, в мешке находилось вещество, похожее на наркотическое.

Инспекторы составили на 53-летнего сумчанина протокол по статье 122-2 (невыполнение требований полицейского об остановке) КоАП.

Мешок и вещество, которое в нем находилась, изъяли следователи. Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку.

Право Наркотики
view counter

По тематике

Полицейские Шостки изъяли у мужчины зимний запас конопли
Сегодня 09:10

Полицейские Шостки изъяли у мужчины зимний запас конопли

Около трех килограммов сухого растительного вещества похожего на наркосодержащюю коноплю обнаружили и изъяли во время санкционированного обыска в доме 31-летнего...

Конотопские полисмены выявили у 16-летнего студента наркотики
Вчера 14:14

Конотопские полисмены выявили у 16-летнего студента наркотики

Как рассказал правоохранителям юноша, пакетики с марихуаной он случайно нашел, но для чего оставил при себе - не объяснил. Теперь...

В Сумах полицейские изъяли крупную партию наркотиков
02.01.2017 11:22

В Сумах полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Работники оперативно-поискового отдела в Сумской области Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины обнаружили 44-летнего сумчанина, дома у которого изъяли почти...

В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана
30.12.2016 14:36

В Сумах патрульные задержали 16-летнего наркомана

Патрульные задержали несовершеннолетнего сумчанина с таблетками, вероятно, психотропного препарата....

29.12.2016 11:17

Сумские копы задержали тусовщицу-наркоманку в ночном клубе

Благодаря неравнодушным гражданам патрульные обнаружили у женщины вещества, похожие на наркотические....

Новости

В Сумах от взрыва газа в квартире погибла пенсионерка
Вчера 22:06
В Сумах взорвалась квартира (обновляется) 1
Вчера 21:11
Підсумки 2016: Мер Сум кращий, а рада – найефективніша
Вчера 16:33
Сумские копы поймали пьяного водителя третий раз за год
Сегодня 10:29
Информация для сумчан: особенности кампании декларирования ФЛП в 2017 году
Сегодня 09:51
Полицейские Шостки изъяли у мужчины зимний запас конопли
Сегодня 09:10
Сумская таможня за год перечислила в госбюджет более 4 миллиардов гривен
Сегодня 08:41
В Сумах патрульные задержали наркомана за рулем
Сегодня 08:12
Дирекция «КСПУ» провела перерасчет за тепло сумчанам, чьи дома не обустроены счетчиками
Сегодня 07:31
На Сумщине пассажирка легковушки погибла в столкновении с маршруткой
Сегодня 07:10
Завалы на Металлургов разбирали больше 200 человек
Сегодня 06:56
В Сумах потерялась жительница Ворожбы
Вчера 17:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.