Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:15391

На Сумщине за кражу пяти уток грозит до 6 лет тюрьмы

Полиция Тростянца уличила в краже 43-летнюю жительницу района, которая в следующую после новогоднего праздника ночь украла у своей 87-летней односельчанки пять уток.

О том, что у пожилой жительницы одного из сел Тростянецкого района исчезло несколько голов домашней птицы, местные сыщики узнали от односельчан потерпевшей. Они немедленно выехали на место происшествия и провели ряд первоочередных розыскных мероприятий, в ходе которых в их поле зрения попала одна из местных «неблагополучных» семей. Муж, его сожительница и ее сын злоупотребляют спиртным, и имеют селе недобрую славу. Оба мужчины уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи из усадеб односельчан. Все, что они «получали» таким образом, продавали, а вырученные деньги тратились исключительно на водку.

Как выяснили правоохранители, в этом случае на «промысел» за домашней птицей ходила 43-летняя сожительница. Впервые она вытащила несколько уток перед новогодним праздником. Второй раз украла пять уток в ночь на второе января. Полицейские изъяли у нее этих птиц и вернули бабушке. На вопрос, куда делись предварительно похищены утки, подозреваемая ответила, что кормила ими семью.

Сейчас в отношении женщины следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище или иное помещение), ей грозит тюремное заключение на срок от 3-х до 6-ти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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