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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35315

Прах Олександра Олеся хотят перезахоронить в Белополье

Депутат Сумского облсовета Наталья Калиниченко выступила с предложением перенести прах Олександра Олеся, похороненного в Праге, на родину.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Ще кілька років тому на могилі Олександра Олеся я посадила чорнобривці і запалила свічку. Хіба можна було подумати, що відбуватиметься на цьому місці сьогодні!? Я особисто вже звернулась до голови облдержадміністрації Миколи Клочка, і він підтримав мою ініціативу перепоховати прах нашого земляка на батьківщині. Кілька років тому ми в Білопіллі видали книгу про творчість Олександра Олеся з символічною назвою «Я ще вернусь». Якщо він не потрібен іншим, то у нас завжди є місце, час і достатньо шани видатному землякові!» - написала депутат.

 

Как стало известно сегодня, в Праге раскопали могилу Олександра Олеся, который был похоронен на Ольшанском кладбище.

Издание Зеркало недели пишет, что тело Олеся может быть принудительно эксгумировано. Отмечается, что в Чехии родственники платят ренту за место на кладбище, где хоронят человека. За украинского писателя до последнего времени платил гражданин Чехии Владимир Михайлишин, однако он недавно умер.

Сын Михайлишина решил похоронить в этой могиле своего отца. Могилу раскопали, в ближайшее время тело должно быть эксгумировано.

Общество Олександр Олесь
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