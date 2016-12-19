Сумчане на СКД остались без воды

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. СКД 3 января в 14:30 приостановлено водоснабжение домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. СКД. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.
В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Харьковская, 46 сегодня, 26 декабря, в 6:30 прекращено...
В Сумах отключили воду на Тополе и окрестностях....
Сегодня, 23 декабря, в Сумах произошел порыв водосети по ул. Харкьвоская....
22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции....
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Косовщинская....