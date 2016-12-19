Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50233

Сумчане на СКД остались без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. СКД.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. СКД 3 января в 14:30 приостановлено водоснабжение домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. СКД. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

26.12.2016 08:06

Сумчане снова сидят без воды

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм по ул. Харьковская, 46 сегодня, 26 декабря, в 6:30 прекращено...

23.12.2016 13:47

В Сумах снова порыв – теперь на Тополе

В Сумах отключили воду на Тополе и окрестностях....

23.12.2016 12:39

В Сумах снова отключили воду

Сегодня, 23 декабря, в Сумах произошел порыв водосети по ул. Харкьвоская....

22.12.2016 14:03

В Сумах ночью отключат воду

22 декабря в 22:00 будет приостановлена работа Тополянской насосной станции....

19.12.2016 12:03

В Сумах отключили воду на Косовщинской

КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Косовщинская....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.