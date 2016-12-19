Сумчане на СКД остались без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. СКД.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 150 мм по ул. СКД 3 января в 14:30 приостановлено водоснабжение домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. СКД. По завершении ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено.