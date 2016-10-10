Два дня сумчане будут без света Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о том, что 4 и 5 января сумчанам придется временно обходиться без света.

4 января с 14:00 до 16:00 обесточат ул. Научную (дома №№ 2, 4, 6, 10, 12) и ул. Окружную (дома №№ 62, 62\1). На следующий день, с 9:00 до 12:00 света не будет по ул. Багряного, ул. Гризодубовой. После окончания работ напряжение подадут без предупреждения. Тел. для справок: 0-800-300-247.