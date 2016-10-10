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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07242

Два дня сумчане будут без света

Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о том, что 4 и 5 января сумчанам придется временно обходиться без света.

4 января с 14:00 до 16:00 обесточат ул. Научную (дома №№ 2, 4, 6, 10, 12) и ул. Окружную (дома №№ 62, 62\1).

На следующий день, с 9:00 до 12:00 света не будет по ул. Багряного, ул. Гризодубовой.

После окончания работ напряжение подадут без предупреждения.

Тел. для справок: 0-800-300-247.

Общество Отключение света
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