Два дня сумчане будут без света

4 января с 14:00 до 16:00 обесточат ул. Научную (дома №№ 2, 4, 6, 10, 12) и ул. Окружную (дома №№ 62, 62\1).
На следующий день, с 9:00 до 12:00 света не будет по ул. Багряного, ул. Гризодубовой.
После окончания работ напряжение подадут без предупреждения.
Тел. для справок: 0-800-300-247.
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