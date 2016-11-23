Сумская таможня за год перечислила в госбюджет более 4 миллиардов гривен Сумская таможня ГФС отчиталась о выполнении плановых показателей поступления в бюджет за 2016 год.

Так, перечислено в государственный бюджет Украины 4,2 млрд грн налогов и сборов. Следует заметить, данная цифра составляет 105% выполнения годового плана. Следовательно, за период январь-декабрь 2016 года перевыполнение целевого показателя составило более чем на 206 млн гривен.

Также следует отметить, что за последний месяц 2016 года Сумской таможней ГФС перечислено в госбюджет более чем 440 млн грн, что составило 110% выполнение доведенного плана. Сумма таможенных платежей увеличилась по сравнению с ноябрем 2016 года на 70,5 млн грн или на 19% и увеличилась на 53,2 млн грн или почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2015 года, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.