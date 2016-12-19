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Підсумки 2016: Мер Сум кращий, а рада – найефективніша

Проводячи моніторинг ситуації з обіцянками мерів у 2016 році, за даними аналітичного порталу «Слово і діло» найбільших успіхів досяг мер Сум Олександр Лисенко.

Рівень відповідальності якого в 2016 році зріс на 21% та склав 36%. 

Також, Суми стали лідером в підготовці місцевих бюджетів в Україні.

Про це свідчать результати моніторингу процесу прийняття місцевих бюджетів на 2017 рік, який був проведений Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!».

Про підсумки дослідження, яке громадські експерти провели у понад 30 містах України, включаючи усі обласні центри та Київ, розповіли на прес-конференції у столиці 27 грудня.

Суми з стовідсотковим результатом (11 балів) посіли 1 місце. За висновком фахівців, лише в Сумах бюджетний процес був організований на відповідному рівні, що означає не тільки дотримання формальних вимог законодавства, а й високий рівень залучення громадськості. 

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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