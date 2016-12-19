Підсумки 2016: Мер Сум кращий, а рада – найефективніша

Рівень відповідальності якого в 2016 році зріс на 21% та склав 36%.
Також, Суми стали лідером в підготовці місцевих бюджетів в Україні.
Про це свідчать результати моніторингу процесу прийняття місцевих бюджетів на 2017 рік, який був проведений Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!».
Про підсумки дослідження, яке громадські експерти провели у понад 30 містах України, включаючи усі обласні центри та Київ, розповіли на прес-конференції у столиці 27 грудня.
Суми з стовідсотковим результатом (11 балів) посіли 1 місце. За висновком фахівців, лише в Сумах бюджетний процес був організований на відповідному рівні, що означає не тільки дотримання формальних вимог законодавства, а й високий рівень залучення громадськості.
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