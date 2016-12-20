Полицейские Шостки изъяли у мужчины зимний запас конопли

Сотрудникам криминальной полиции Шосткинского отдела полиции стала известна информация, что один из жителей Шостки дома хранит наркотики. Правоохранители не стали медлить и посетили его по указанному адресу.
Во время санкционированного обыска в квартире 31-летнего мужчины, в его спальне, правоохранители нашли и изъяли около трех килограммов сухого растительного вещества похожего на каннабис и пяти миллиметровый шприц с жидкостью похожей на ангидрид уксусной кислоты, которая является прекурсором и требует соответствующего разрешения на хранения.
Владелец квартиры признался, что растения конопли случайно нашел осенью, сам высушил и хранил для собственного потребления.
Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 309 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 311 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Санкция этих статей предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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