Полицейские Шостки изъяли у мужчины зимний запас конопли Около трех килограммов сухого растительного вещества похожего на наркосодержащюю коноплю обнаружили и изъяли во время санкционированного обыска в доме 31-летнего местного жителя сотрудники полиции Шостки. Владелец зелья объясни, что коноплю хранил для собственного потребления.

Сотрудникам криминальной полиции Шосткинского отдела полиции стала известна информация, что один из жителей Шостки дома хранит наркотики. Правоохранители не стали медлить и посетили его по указанному адресу.

Во время санкционированного обыска в квартире 31-летнего мужчины, в его спальне, правоохранители нашли и изъяли около трех килограммов сухого растительного вещества похожего на каннабис и пяти миллиметровый шприц с жидкостью похожей на ангидрид уксусной кислоты, которая является прекурсором и требует соответствующего разрешения на хранения.

Владелец квартиры признался, что растения конопли случайно нашел осенью, сам высушил и хранил для собственного потребления.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 309 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ч. 1 ст. 311 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Санкция этих статей предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.