В Сумах от взрыва газа в квартире погибла пенсионерка

«Как сообщил с места события Владимир Ковтун, взрывом повреждены несколько квартир, два человека в больнице, женщина пенсионного возраста погибла, к сожалению», - написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко.
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