В Сумах от взрыва газа в квартире погибла пенсионерка От сегодняшнего взрыва на Металлургов погибла местная жительница.

«Как сообщил с места события Владимир Ковтун, взрывом повреждены несколько квартир, два человека в больнице, женщина пенсионного возраста погибла, к сожалению», - написала в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумщины Наталья Науменко.