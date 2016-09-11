Завалы на Металлургов разбирали больше 200 человек

В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в квартирах №129 и 130, повреждены окна с 5 по 8 этаж. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир. Погиб один человек (гр. Воронина А.А., 1952 г.р.), два человека спасены из-под завалов (гр. Воронин В.В., 1952 г.р. и гр. Клочко В.А., 1958 г. р.). За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека (гр. Клочко В.А., 1958 г.р. и гр. Голуб Т.И., 1951 г.р.).
Проведена эвакуация жителей дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жители, требует расселения 101 человек, из которых 48 человек отселены в гостиницу «Юбилейная», остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.
К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники в том числе от ГСЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники. Развернуто передвижной пункт обогрева.
В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились. На 8 ч. 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создания предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ.
На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
От сегодняшнего взрыва на Металлургов погибла местная жительница....
Вечером 3 января в многоэтажке на ул. Металлургов, 24 прогремел взрыв.... 1
Сейчас полиция проводит обыск в доме депутата Ямпольского райсовета, главреда газеты «Ямпольский край» Александра Тахтая....
Досудебное расследование по факту покушения на умышленное уничтожение имущества правоохранительного органа продолжается....
По факту покушения на умышленное уничтожение имущества начато уголовное производство....