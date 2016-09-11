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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Завалы на Металлургов разбирали больше 200 человек

В 20 ч. 41 мин. 3 января в г. Сумы по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире на седьмом этаже произошел взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа).

В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в квартирах №129 и 130, повреждены окна с 5 по 8 этаж. Всего повреждения различного характера получили 5 квартир. Погиб один человек (гр. Воронина А.А., 1952 г.р.), два человека спасены из-под завалов (гр. Воронин В.В., 1952 г.р. и гр. Клочко В.А., 1958 г. р.). За медицинской помощью обратилось 10 человек (3 детей, 7 взрослых), из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализированы 2 человека (гр. Клочко В.А., 1958 г.р. и гр. Голуб Т.И., 1951 г.р.).

Проведена эвакуация жителей дома с их последующим расселением. Всего в доме проживает 432 жители, требует расселения 101 человек, из которых 48 человек отселены в гостиницу «Юбилейная», остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники в том числе от ГСЧС 138 человек личного состава и 17 ед. техники. Развернуто передвижной пункт обогрева.

В связи с возможной угрозой дальнейших разрушений аварийно-спасательные работы в ночное время не проводились. На 8 ч. 4 января запланировано заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, проведение обследования экспертной комиссией мест разрушений и создания предпосылок для безопасного выполнения аварийно-спасательных работ.

На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

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Право Взрыв
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