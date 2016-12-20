На Сумщине пассажирка легковушки погибла в столкновении с маршруткой

Погибла 28-летняя женщина. Об этом сообщили в городском отделении полиции.
«Столкнулись маршрутка «Сумы - Ромны» и легковой автомобиль. В результате аварии одна из пассажирок легковушки погибла от полученных травм. У пассажиров маршрутки, среди которых были дети, тяжелых повреждений нет. У водителя - перелом руки», - рассказал вр.и.о начальника отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Крупецкий. Все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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