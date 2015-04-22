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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Дирекция «КСПУ» провела перерасчет за тепло сумчанам, чьи дома не обустроены счетчиками

Дирекция «Котельной Северного промышленного узла» в декабре осуществила пересчет начислений за отопление, потребленное абонентами, дома которых не оборудованы приборами учета тепла, в течение октября-ноября 2016 года.

Как сообщила начальник отдела «КСПУ» Наталья Колоскова, данная процедура была выполнена в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №865 от 30 ноября 2016 года, которая вступила в действие с 9 декабря.

«Перерасчет проведен на основании средневзвешенных показателей потребления тепловой энергии, выставленных потребителям Котельной Северного промузла по данным домовых средств учета тепловой энергии. Поэтому средний тариф на тепло в октябре для домов без счетчиков составил 11,16 грн. за 1 кв.м, в ноябре эта цифра составляла 22,87 грн за 1 кв.м», - пояснила Наталья Борисовна.

Что касается начислений за декабрь, то (согласно вышеуказанного постановления Кабмина) они равны 26,85 грн. за 1 кв.м отапливаемой площади.

Экономика КСПУ
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