В прошлом году в Сумах 75 предпринимателей «погорели» на акцизных нарушениях

«При проведении проверок в сфере торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и горючим по 75 плательщикам было выявлено несоблюдение норм действующего налогового законодательства. Как результат - недобросовестным предпринимателям было доначислено 1,646 млн гривен финансовых санкций и акцизного налога. Каждая проведенная проверка стала результативной, - информирует начальник отдела контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой инспекции в г. Сумы Павел Парафийник.
Всего специалистами ГНИ в г. Сумы было выявлено 4 факта хранения алкогольных напитков в местах, не внесенных в Единый государственный реестр мест хранения.
Нарушителям доначислено 68 тысяч гривен штрафных санкций.
Более того, вне правового поля играют предприниматели, которые не соблюдают установленный государством порядок минимальных и максимальных цен на алкогольные напитки и табачные изделия. На этом «погорели» 34 предпринимателя.
Кроме того, сумскими налоговиками было применено 12 штрафных санкций по фактам реализации алкогольных напитков и табачных изделий подросткам, сумма штрафов за совершенные правонарушения составила 81,6 тысяч гривен. Законодательный приговор: реализаторы лишились лицензий на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.
В течение прошедшего года, была зафиксирована реализация горючего без регистрации в СЕАРП (Системе электронного администрирования реализации горючего) акцизного налога. На нарушителей применены финансовые санкции на сумму 1 миллион 279 тысяч гривен.
Налоговики без устали напоминают, что реализация некачественной подакцизной продукции представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому, информация о конкретных фактах злоупотреблений на рынке подакцизной продукции станет основанием для проведения проверок недобросовестных предпринимателей и торговых сетей.
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