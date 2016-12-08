За сутки полиция Сумщины раскрыла девять краж Раскрытие преступлений имущественной направленности было и остается одним из приоритетных направлений деятельности полиции. Так, только за последние сутки правоохранители области по «горячим следам» раскрыли 6 краж личного имущества граждан, и еще 3 кражи, совершенные ранее.

Работники Сумского отдела полиции разоблачили двух любителей «легкого» заработка, соблазнились на чужое имущество. В первом случае 31-летний сумчанин украл из помещения офиса монитор, во втором - 43-летний житель областного центра, находясь в одном из ресторанов города, тайно похитил у другого посетителя кошелек.

По два преступления раскрыли сыщики Ромен и Путивля. 28-летний роменчанин, находясь в гостях, похитил у гостеприимной хозяйки золотые серьги, а его 32-летний земляк потихоньку украл металлические ворота с господи другого жителя райцентра. 30-летний житель Путивля обокрал своего собутыльника, «вынув» у того из кармана 4100 гривен, другой 48-летний путивлянину витиг кошелька у своего 42-летнего знакомого.

Конотопа правоохранители разоблачили в совершении кражи 50-летнего жителя района, соблазнился на 1500 гривен своего односельчанина.

Глуховские полицейские установили, что кражу ноутбука из дома жителя райцентра совершил его 42-летний знакомый.

Работники Кролевецкого отделения полиции выяснили, что кражу барсетки из автомобиля, припаркованного под домом и оставленного без присмотра опрометчивым владельцем, совершил 48-летний местный безработный.

Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины (кража), подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.