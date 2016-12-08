За сутки полиция Сумщины раскрыла девять краж

Работники Сумского отдела полиции разоблачили двух любителей «легкого» заработка, соблазнились на чужое имущество. В первом случае 31-летний сумчанин украл из помещения офиса монитор, во втором - 43-летний житель областного центра, находясь в одном из ресторанов города, тайно похитил у другого посетителя кошелек.
По два преступления раскрыли сыщики Ромен и Путивля. 28-летний роменчанин, находясь в гостях, похитил у гостеприимной хозяйки золотые серьги, а его 32-летний земляк потихоньку украл металлические ворота с господи другого жителя райцентра. 30-летний житель Путивля обокрал своего собутыльника, «вынув» у того из кармана 4100 гривен, другой 48-летний путивлянину витиг кошелька у своего 42-летнего знакомого.
Конотопа правоохранители разоблачили в совершении кражи 50-летнего жителя района, соблазнился на 1500 гривен своего односельчанина.
Глуховские полицейские установили, что кражу ноутбука из дома жителя райцентра совершил его 42-летний знакомый.
Работники Кролевецкого отделения полиции выяснили, что кражу барсетки из автомобиля, припаркованного под домом и оставленного без присмотра опрометчивым владельцем, совершил 48-летний местный безработный.
Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям статьи 185 УК Украины (кража), подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Чтобы успешно противостоять дачным ворам, работники полиции Сумского района принимают ряд мер, направленных как на выявление злоумышленников, так и на...
Добычей воров стали золотые украшения, мобильные телефоны, велосипеды, хозяйственные инструменты, металлические изделия и наличные средства на общую сумму более 6000...
Как установили правоохранители, большинство из совершенных краж совершили злоумышленники, которые были знакомы со своими жертвами, а некоторые - даже находится...
Злоумышленники пользуются любой возможностью, чтобы разжиться за чужой счет. Их внимания не минуют ни оставленные без присмотра транспортные средства, ни...
Полицейские за прошедшие сутки раскрыли 14 краж, которые были совершены как в тот день, так и ранее. Добычей воров стали...