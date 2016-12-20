В Сумах начато уголовное производство по факту взрыва в десятиэтажке

Кроме того, в четвертом подъезде дома разрушено перекрытие между 6-7 этажами, повреждены перекрытия между 5-6, 7-8 этажами, межкомнатные стены, окна дома с 5-го по 8-й этажи, окна соседних домов, автотранспорт, который был припаркован во дворе. Всего повреждения получили 5 квартир.
Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Начато досудебное расследование, которое поручено следственному управлению Главного управления национальной полиции в Сумской области, процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Сумской области.
При обследовании места происшествия сотрудниками взрывотехнического отдела Главного управления национальной полиции в Сумской области взрывоопасных веществ, боеприпасов и их компонентов не выявлено. Предварительная причина - взрыв газовоздушной смеси.
На месте происшествия правоохранительными органами выставлена охрана здания с целью недопущения посторонних лиц и предупреждения мародерства. Развернут передвижной пункт обогрева. Эвакуированы жители дома, расселением которых занимаются органы власти и местного самоуправления г. Сумы.
Сейчас принимаются неотложные меры, направленные на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств уголовного правонарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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