Взрыв в сумской многоэтажке произошел из-за вмешательства в систему газоснабжения По предварительным данным Управления ГСЧС в Сумской области, причиной взрыва по ул. Металлургов, 24 является утечка природного газа. Специалисты ПАО «Сумыгаз» зафиксировали умышленное вмешательство в систему газоснабжения.

3 января в 20.40 в аварийно-диспетчерскую службу «104» г. Сумы поступил вызов от прохожего о взрыве на ул. Металлургов. По указанному адресу немедленно выехала аварийно-восстановительная бригада ПАО «Сумыгаз». Прибыв на место происшествия, чтобы избежать вероятной утечки, специалисты газовой службы перекрыли газоснабжение в домах по ул. Металлургов, 24 и 26.

Газовая система по ул. Металлургов 24 не повреждена, - отмечают специалисты аварийно-диспетчерской службы. В квартире, которая по предварительным данным является эпицентром взрыва, газовая плита была отключена еще до момента взрыва. Указанный факт свидетельствует о вмешательстве в систему газоснабжения, что стало вероятной причиной взрыва.

Специалисты ПАО «Сумыгаз» включены в состав штаба, который ликвидирует последствия взрыва. После разбора всех завалов службами Управления ГСЧС в Сумской области, получив выводы экспертов и разрешение на возобновление газоснабжения, бригады аварийно-диспетчерской службы безотлагательно начнут работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов для дальнейшего восстановления газоснабжения жителям домов.

Бригады аварийных газовых служб 104 по области дежурят круглосуточно каждый день для оперативного реагирования на возможные вызовы. В праздничные дни службы работают в усиленном режиме.

Уважаемые сумчане и жители области! Будьте осмотрительны - выключайте газовые приборы, выходя из дома, и соблюдайте правила безопасности при пользовании газом!

Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа в помещении?

- Обязательно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними и обеспечьте проветривание помещений, откройте окна и двери;

- Вызовите аварийную газовую службу по телефону «104», воспользовавшись мобильным или по телефону соседей;

- Организованно и без паники выведите людей из загазованных и соседних помещений;

- С прибытием аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Что запрещено делать, если вы почувствовали запах газа?

- Ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого огня;

- Не включайте свет и любые электроприборы;

- Не пользуйтесь электрозвонками квартир;

- Не используйте телефоны с дисковыми номеронабирателями.