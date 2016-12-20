Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02572

Взрыв в сумской многоэтажке произошел из-за вмешательства в систему газоснабжения

По предварительным данным Управления ГСЧС в Сумской области, причиной взрыва по ул. Металлургов, 24 является утечка природного газа. Специалисты ПАО «Сумыгаз» зафиксировали умышленное вмешательство в систему газоснабжения.

3 января в 20.40 в аварийно-диспетчерскую службу «104» г. Сумы поступил вызов от прохожего о взрыве на ул. Металлургов. По указанному адресу немедленно выехала аварийно-восстановительная бригада ПАО «Сумыгаз». Прибыв на место происшествия, чтобы избежать вероятной утечки, специалисты газовой службы перекрыли газоснабжение в домах по ул. Металлургов, 24 и 26.

Газовая система по ул. Металлургов 24 не повреждена, - отмечают специалисты аварийно-диспетчерской службы. В квартире, которая по предварительным данным является эпицентром взрыва, газовая плита была отключена еще до момента взрыва. Указанный факт свидетельствует о вмешательстве в систему газоснабжения, что стало вероятной причиной взрыва.

Специалисты ПАО «Сумыгаз» включены в состав штаба, который ликвидирует последствия взрыва. После разбора всех завалов службами Управления ГСЧС в Сумской области, получив выводы экспертов и разрешение на возобновление газоснабжения, бригады аварийно-диспетчерской службы безотлагательно начнут работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов для дальнейшего восстановления газоснабжения жителям домов.

Бригады аварийных газовых служб 104 по области дежурят круглосуточно каждый день для оперативного реагирования на возможные вызовы. В праздничные дни службы работают в усиленном режиме.

Уважаемые сумчане и жители области! Будьте осмотрительны - выключайте газовые приборы, выходя из дома, и соблюдайте правила безопасности при пользовании газом!

Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа в помещении?

- Обязательно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними и обеспечьте проветривание помещений, откройте окна и двери;

- Вызовите аварийную газовую службу по телефону «104», воспользовавшись мобильным или по телефону соседей;

- Организованно и без паники выведите людей из загазованных и соседних помещений;

- С прибытием аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.

Что запрещено делать, если вы почувствовали запах газа?

- Ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого огня;

- Не включайте свет и любые электроприборы;

- Не пользуйтесь электрозвонками квартир;

- Не используйте телефоны с дисковыми номеронабирателями.

Право Взрыв Сумыгаз
view counter

По тематике

Сегодня 17:59

В одном из пострадавших подъездов на Металлургов, 24 уже включили газ

Сегодня вечером бригада «Сумыгаз» уже включила газ в первом подъезде пострадавшего от взрыва доме на ул. Металлургов, 24....

Сегодня 15:20

Взрыв в Сумах: пенсионер рассказал, как все устроил

В организации взрыва в одном из многоквартирных домов в Сумах подозревается 59-летний мужчина, который жил в том же доме на...

Сегодня 14:19

Вчерашний взрыв в Сумах признали чрезвычайной ситуацией

Сегодня, 4 января, городской голова Сум Александр Лысенко встретился с жильцами дома, в котором вчера произошел взрыв....

Сегодня 13:59

В Сумах начато уголовное производство по факту взрыва в десятиэтажке

3 января 2017 года, в 20.41 в десятиэтажном доме по ул. Металлургов, 24 в г. Сумы произошел взрыв, в результате...

Завалы на Металлургов разбирали больше 200 человек
Сегодня 06:56

Завалы на Металлургов разбирали больше 200 человек

В 20 ч. 41 мин. 3 января в г. Сумы по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.