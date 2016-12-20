Взрыв в сумской многоэтажке произошел из-за вмешательства в систему газоснабжения

3 января в 20.40 в аварийно-диспетчерскую службу «104» г. Сумы поступил вызов от прохожего о взрыве на ул. Металлургов. По указанному адресу немедленно выехала аварийно-восстановительная бригада ПАО «Сумыгаз». Прибыв на место происшествия, чтобы избежать вероятной утечки, специалисты газовой службы перекрыли газоснабжение в домах по ул. Металлургов, 24 и 26.
Газовая система по ул. Металлургов 24 не повреждена, - отмечают специалисты аварийно-диспетчерской службы. В квартире, которая по предварительным данным является эпицентром взрыва, газовая плита была отключена еще до момента взрыва. Указанный факт свидетельствует о вмешательстве в систему газоснабжения, что стало вероятной причиной взрыва.
Специалисты ПАО «Сумыгаз» включены в состав штаба, который ликвидирует последствия взрыва. После разбора всех завалов службами Управления ГСЧС в Сумской области, получив выводы экспертов и разрешение на возобновление газоснабжения, бригады аварийно-диспетчерской службы безотлагательно начнут работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов для дальнейшего восстановления газоснабжения жителям домов.
Бригады аварийных газовых служб 104 по области дежурят круглосуточно каждый день для оперативного реагирования на возможные вызовы. В праздничные дни службы работают в усиленном режиме.
Уважаемые сумчане и жители области! Будьте осмотрительны - выключайте газовые приборы, выходя из дома, и соблюдайте правила безопасности при пользовании газом!
Что необходимо делать, если вы почувствовали запах газа в помещении?
- Обязательно перекройте вентили на газовых приборах и краны подачи газа перед ними и обеспечьте проветривание помещений, откройте окна и двери;
- Вызовите аварийную газовую службу по телефону «104», воспользовавшись мобильным или по телефону соседей;
- Организованно и без паники выведите людей из загазованных и соседних помещений;
- С прибытием аварийной газовой службы действуйте по их указаниям.
Что запрещено делать, если вы почувствовали запах газа?
- Ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого огня;
- Не включайте свет и любые электроприборы;
- Не пользуйтесь электрозвонками квартир;
- Не используйте телефоны с дисковыми номеронабирателями.
Сегодня вечером бригада «Сумыгаз» уже включила газ в первом подъезде пострадавшего от взрыва доме на ул. Металлургов, 24....
В организации взрыва в одном из многоквартирных домов в Сумах подозревается 59-летний мужчина, который жил в том же доме на...
Сегодня, 4 января, городской голова Сум Александр Лысенко встретился с жильцами дома, в котором вчера произошел взрыв....
3 января 2017 года, в 20.41 в десятиэтажном доме по ул. Металлургов, 24 в г. Сумы произошел взрыв, в результате...
В 20 ч. 41 мин. 3 января в г. Сумы по ул. Металлургов, 24 в десятиэтажном жилом доме в квартире...