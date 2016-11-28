В Сумах продолжается финансирование январских пенсий Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города Сумы и Сумского района за январь текущего года.

Об этом информирует Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области. По состоянию на 4 января на их обеспечение направлены средства в объеме 83,6 млн грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии.