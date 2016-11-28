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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах продолжается финансирование январских пенсий

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам города Сумы и Сумского района за январь текущего года.

Об этом информирует Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области.

По состоянию на 4 января на их обеспечение направлены средства в объеме 83,6 млн грн. Это соответствует предусмотренному графику поденного финансирования выплаты пенсии.

Общество Пенсии
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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