Вчерашний взрыв в Сумах признали чрезвычайной ситуацией

Во время общения с пострадавшими А.Лысенко отметил, что сейчас крайне важно решить вопрос с временным жильем для тех, кто в этом нуждается.
Для этого был составлен список, в который вошли все те, кому негде жить в то время, пока будут продолжаться восстановительные работы в их доме.
Чтобы они начались как можно скорее, Александр Лысенко обратился к жителям с просьбой предоставить доступ к их квартирам экспертам и представителям коммунальных служб.
Мэр заверил, что ни один из пострадавших не останется без внимания и поддержки городских властей.
«Учитывая то, что это событие комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала чрезвычайной, мы сможем быстрее вести восстановительные работы», - сказал Александр Лысенко.
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