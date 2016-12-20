Вчерашний взрыв в Сумах признали чрезвычайной ситуацией Сегодня, 4 января, городской голова Сум Александр Лысенко встретился с жильцами дома, в котором вчера произошел взрыв.

Во время общения с пострадавшими А.Лысенко отметил, что сейчас крайне важно решить вопрос с временным жильем для тех, кто в этом нуждается.

Для этого был составлен список, в который вошли все те, кому негде жить в то время, пока будут продолжаться восстановительные работы в их доме.

Чтобы они начались как можно скорее, Александр Лысенко обратился к жителям с просьбой предоставить доступ к их квартирам экспертам и представителям коммунальных служб.

Мэр заверил, что ни один из пострадавших не останется без внимания и поддержки городских властей.

«Учитывая то, что это событие комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала чрезвычайной, мы сможем быстрее вести восстановительные работы», - сказал Александр Лысенко.