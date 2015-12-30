В Сумах сессия горсовета пройдет 25 января Очередная сессия Сумского городского совета состоится 25 января.

Соответствующее распоряжение о ее созыве подписал 3 января городской голова Александр Лысенко.

Как всегда, сессия состоится в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2. Начало работы остается неизменным - 9.00.

В повестке дня сессии ряд вопросов коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений, а также о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.

Все проекты решений, согласно Регламенту работы Сумского городского совета, должны быть рассмотрены в постоянных комиссиях. Также к их проработке предлагают присоединиться соответствующим общественным экспертным комиссиям.

За неделю до проведения сессии состоится Согласительный совет глав депутатских фракций, постоянных комиссий, на которой будут обсуждении все проекты решений, которые планируют включить в повестку дня.

Ознакомиться с ними можно будет на Информационном портале Сумского городского совета по этой ссылке.