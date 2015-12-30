В Сумах сессия горсовета пройдет 25 января

Соответствующее распоряжение о ее созыве подписал 3 января городской голова Александр Лысенко.
Как всегда, сессия состоится в сессионном зале Дома советов, на площади Независимости, 2. Начало работы остается неизменным - 9.00.
В повестке дня сессии ряд вопросов коммунальной собственности и приватизации, земельных отношений, а также о расходовании средств резервного фонда городского бюджета.
Все проекты решений, согласно Регламенту работы Сумского городского совета, должны быть рассмотрены в постоянных комиссиях. Также к их проработке предлагают присоединиться соответствующим общественным экспертным комиссиям.
За неделю до проведения сессии состоится Согласительный совет глав депутатских фракций, постоянных комиссий, на которой будут обсуждении все проекты решений, которые планируют включить в повестку дня.
Ознакомиться с ними можно будет на Информационном портале Сумского городского совета по этой ссылке.
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