В Сумах департамент инфраструктуры отказывается от счетчиков тепла?

Фото выложил в фейсбуке житель дома Дмитрий Супрун
«Олександр Лисенко, Татьяна Калининская, Григорий Яременко, вы там все с ума посходили? Безнаказанность затмила рассудок? Чего ждете? Чего вы добиваетесь? Ждете, пока вас люди повытаскивают за шиворот с ваших теплых кабинетов и спросят с вас простым народным способом?» - прокомментировал он объявление, в котором говорится, что департамент инфраструктуры (директор Григорий Яременко, замдиректора Татьяна Калининская) не желает принимать на баланс установленный счетчик тепловой энергии. В связи с этим планируется его демонтаж, а платежи за потребленное тепло будут выставляться согласно нормативам.
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