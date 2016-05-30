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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45616

В Сумах департамент инфраструктуры отказывается от счетчиков тепла?

В Сумах на подъезде дома по пл. Горького, 5 появилось объявление о демонтаже счетчика теплоэнергии.

Фото выложил в фейсбуке житель дома Дмитрий Супрун

«Олександр Лисенко, Татьяна Калининская, Григорий Яременко, вы там все с ума посходили? Безнаказанность затмила рассудок? Чего ждете? Чего вы добиваетесь? Ждете, пока вас люди повытаскивают за шиворот с ваших теплых кабинетов и спросят с вас простым народным способом?» - прокомментировал он объявление, в котором говорится, что департамент инфраструктуры (директор Григорий Яременко, замдиректора Татьяна Калининская) не желает принимать на баланс установленный счетчик тепловой энергии. В связи с этим планируется его демонтаж, а платежи за потребленное тепло будут выставляться согласно нормативам.

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Общество Департамент инфраструктуры Счетчики тепла
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