Сумчанки настолько суровы, что могут опьянить поцелуем

1 января, около 6 часов утра, экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ, водитель которого нарушил ПДД на проспекте Михаила Лушпы.
Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.
Сам же гражданин сообщил, что не употреблял спиртного, а все возможные признаки опьянения могли появиться после поцелуя с нетрезвой девушкой. Также, он решил опровергнуть догадки полицейских, пройдя освидетельствование на состояние опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у водителя 1,52 промилле алкоголя.
Полицейские составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.
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