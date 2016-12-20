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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57239

Сумчанки настолько суровы, что могут опьянить поцелуем

Патрульные обнаружили пьяного водителя, который объяснял свое состояние поцелуем с нетрезвой девушкой.

1 января, около 6 часов утра, экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ, водитель которого нарушил ПДД на проспекте Михаила Лушпы.

Проверяя документы, полицейские заметили, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Сам же гражданин сообщил, что не употреблял спиртного, а все возможные признаки опьянения могли появиться после поцелуя с нетрезвой девушкой. Также, он решил опровергнуть догадки полицейских, пройдя освидетельствование на состояние опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у водителя 1,52 промилле алкоголя.

Полицейские составили на него админпротокол по статье 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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