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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:206370

Взрыв в Сумах: пенсионер рассказал, как все устроил

В организации взрыва в одном из многоквартирных домов в Сумах подозревается 59-летний мужчина, который жил в том же доме на 8-м этаже.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Науменко Наталья.

«Фактически сразу после взрыва подозреваемый в его организации был допрошен. Предоставив письменное подтверждение, пенсионер полностью признал свою вину. Он рассказал, что для взрыва сначала открыл на всю конфорки. Но после того, как ему показалось, что газ выходит из них медленно, с помощью специального ключа он разъединил газовую трубу. После чего он пошел к дальнему углу комнаты и закурил сигарету», - рассказала она.

В то же время Н.Науменко заметила, что у мужчины явно замечается психическое расстройство, и в связи с этим правоохранители проверяют правдивость предоставленных им показаний. К тому же представитель прокуратуры отметила, что 59-летний мужчина прожил в данной квартире 20 лет, большее количество времени сам. Его семье принадлежала еще одна квартира в том же доме, только на 4 этаже. Его соседи по подъезду рассказывают, что в последнее время подрывник начал употреблять много алкоголя, а в состоянии алкогольного опьянения - бросался с кулаками на людей.

Право Взрыв
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