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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39165

Сумской вор-гастролер попался в Новгород-Северском

Оперативники криминальной полиции Новгород-Северского отдела полиции быстро вычислили и задержали злоумышленника, который обокрал хозяйственное помещение местного жителя.

В Новгород-Северскую полицию обратился житель города с сообщением о том, что из его хозяйственного помещения были похищены немало ценных вещей: мопед, лодочный двигатель, две резиновых лодки, два триммера, бензопилу, шлифмашинку и болгарку.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Прибыв на вызов, правоохранители осмотрели место преступления, изъяли вещественные доказательства и начали опрашивать жителей окрестных домов.

В процессе осмотра места происшествия оперативниками было установлено, что злоумышленник был на автомобиле, приметы вероятного машины вора предоставили жители улицы, где произошла кража - соседи потерпевшего.

«По горячим следам» полицейские вычислить и задержать вора. Им оказался 29-летний житель Сумской области. О своей причастности к преступлению он отрицать не стал и во всем признался. Часть похищенного у него изъята.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Право Кража. Черниговщина
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