В Сумах патрульные задержали женщину, которая разбила витрину аптеки 2 января, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение о повреждении имущества на улице Харьковской.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили и задержали 30-летнюю женщину, которая имела при себе металлический молоток. Гражданка призналась в содеянном правонарушении.

Как выяснилось, жительница пгт Низы приехала в областной центр для того, чтобы приобрести лекарства для своего больного мужа.

Так как аптека была закрыта, женщина разбила витрину. Дальнейшие ее действия предупредили прохожие, которые стали свидетелями правонарушения и вызвали патрульных.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.