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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38119

В Сумах патрульные задержали женщину, которая разбила витрину аптеки

2 января, ночью, около 2 часов, экипаж патрульных получил сообщение о повреждении имущества на улице Харьковской.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили и задержали 30-летнюю женщину, которая имела при себе металлический молоток. Гражданка призналась в содеянном правонарушении.

Как выяснилось, жительница пгт Низы приехала в областной центр для того, чтобы приобрести лекарства для своего больного мужа.

Так как аптека была закрыта, женщина разбила витрину. Дальнейшие ее действия предупредили прохожие, которые стали свидетелями правонарушения и вызвали патрульных.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Патрульная полиция
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