С 6 января на Сумщине резкое похолодание

Похолодание ожидается в Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях местами до 20-26°С мороза, днем до 11-17°С мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13°С мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6°С мороза.
В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.
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8 декабря на Сумщине ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с....
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Патрульная полиция Сум напоминает: из-за неблагоприятных погодных условий управление автомобилем требует от водителя предельной внимательности и осторожности....
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