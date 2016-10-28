С 6 января на Сумщине резкое похолодание По прогнозам Укргидрометцентра, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры: ночью до 13-19°С мороза.

Похолодание ожидается в Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях местами до 20-26°С мороза, днем до 11-17°С мороза. В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области ночью и днем до 7-13°С мороза, в Крыму и Приазовье до 0-6°С мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму временами снег (в Крыму и Приазовье с дождем), местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.

8-9 января в Украине сохранится холодная погода, однако осадки на юге и востоке ослабеют и прекратятся.