В Краснополье ввели в действие реконструированную центральную котельную

Общая стоимость проекта скала 2,1 млн грн, из них средства ГФРР – 1,6 млн грн, средства местного бюджета - 500 тыс. грн.
«Участие района в различного рода инвестиционных проектах дает свои результаты. На сегодня мы имеем действующую котельную Краснопольской ЦРБ, и вот сейчас была запущена центральная котельная поселка, что позволит существенно сэкономить использования природного газа и сэкономить государственные средства», - отметил глава Краснопольской райгосадминистрации Юрий Яремчук.
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