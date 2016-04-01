В Краснополье ввели в действие реконструированную центральную котельную Обустройство котельной тремя твердотопливными котлами мощностью 1 МВт каждый произошло за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Общая стоимость проекта скала 2,1 млн грн, из них средства ГФРР – 1,6 млн грн, средства местного бюджета - 500 тыс. грн.

«Участие района в различного рода инвестиционных проектах дает свои результаты. На сегодня мы имеем действующую котельную Краснопольской ЦРБ, и вот сейчас была запущена центральная котельная поселка, что позволит существенно сэкономить использования природного газа и сэкономить государственные средства», - отметил глава Краснопольской райгосадминистрации Юрий Яремчук.