На Сумщине представили современную «Абетку» для малышей В «Издательском доме «Эллада» (г. Сумы) к новогодним и рождественским праздникам вышла стихотворная «Абетка», которую написал для детей поэт из Глухова, член Национального союза писателей Украины Петр Товстуха.

«Життєвому подвигу козацької сім’ї Нарбутів присвячую», - такими словами начинается «Абетка» Петра Товстухи. Чем отличается именно эта азбука? Писатель продолжил традиции авторов грамматики украинского языка, которые закладывались сотни лет назад.

«Предлагаемая вам книга написана в бывшей гетманской столице - Глухове, она является продолжением «азбучных» традиций Глуховщины, - рассказывает Виктор Заика, член союза журналистов Украины. - В нашем крае родился Алексей Павлович Павловский - автор первой грамматики украинского языка 1818 года. К созданию новой украинской азбуки сто лет назад приступил уроженец Глуховщины - академик, художник-график Георгий Иванович Нарбут. И среди современных «Букварей» лучшие те, что выходят из рук академика Академии Педагогических Наук, Николая Самойловича Вашуленко - выпускника Глуховского педагогического института (1961 г.) - сейчас Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко ».

Виктор Заика рекомендует учителям и родителям учить детей украинскому языку по книге Петра Товстухи. «Верю, усилия автора азбуки - Петра Владимировича Товстухи - члена Национального союза писателей Украины - найдут благотворный отзыв в душах детей и взрослых, всех, кому эта книга попадет в руки», - подчеркивает он.

Презентация «Абетеи» состоялась в читальном зале библиотеки Глуховского агротехнического института имени С.А. Колпака. С выходом книги автора поздравили многочисленные поклонники творчества Петра Товстухи, среди которых учителя и ученики городских школ, меценаты, представители городской власти, студенты и преподаватели агротехнического института и педагогического университета, местные поэты.

Об авторе

Петр Владимирович Товстуха родился на Сумщине в селе Орловка Ямпольского района. Проживает в городе Глухове. Творчеством увлекся в 1990-х годах. Печатался в прессе и коллективных сборниках. Основал и возглавляет Глуховскую городскую общественную организацию инвалидов «Надежда». Из-под его пера вышли в свет юмористические сборники «Коза на полюванні», «Дегустація», «Клубочок жартів», «Торба сміху», «В очі й позаочі», «Круговерть». В 2011 году был принят в Национальный союз писателей Украины.