В одном из пострадавших подъездов на Металлургов, 24 уже включили газ

Об этом на своей странице в фейсбуке написала специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Анастасия Шимарина.
«Бригады «Сумыгаз» оперативно начали работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов у потребителей по ул. Металлургов, 24. Уже восстановлено газоснабжение в первом подъезде», - написала она.
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