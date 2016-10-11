В одном из пострадавших подъездов на Металлургов, 24 уже включили газ Сегодня вечером бригада «Сумыгаз» уже включила газ в первом подъезде пострадавшего от взрыва доме на ул. Металлургов, 24.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Анастасия Шимарина.

«Бригады «Сумыгаз» оперативно начали работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов у потребителей по ул. Металлургов, 24. Уже восстановлено газоснабжение в первом подъезде», - написала она.