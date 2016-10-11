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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59293

В одном из пострадавших подъездов на Металлургов, 24 уже включили газ

Сегодня вечером бригада «Сумыгаз» уже включила газ в первом подъезде пострадавшего от взрыва доме на ул. Металлургов, 24.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала специалист по связям с общественностью и прессой предприятия Анастасия Шимарина.

«Бригады «Сумыгаз» оперативно начали работы по проверке герметичности газовых сетей и исправности всех газовых приборов у потребителей по ул. Металлургов, 24. Уже восстановлено газоснабжение в первом подъезде», - написала она.

Общество Сумыгаз
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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