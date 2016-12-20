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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0076

На Сумщине поймали юных охотников за металлом

Рискуя жизнью, двое подростков со станции мобильной связи похитили более 27 метров медного кабеля, который находился под большим напряжением. И при попытке его продать, ребята были задержаны сотрудниками полиции.

К правоохранителям поступила оперативная информация, что двое подростков пытаются продать ворованный медный кабель. Это решили проверить сотрудники уголовного розыска, где в одном из гаражных кооперативов города и нашли двух несовершеннолетних «предпринимателей» с проводами в руках, сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Подозреваемыми оказались двое местных подростков в возрасте 17 и 15 лет, самый маленький из которых уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение кражи. Полицейским они объяснили, что, гуляя после ужина городом, увидели кабель, который якобы был поврежден. А вычислив его стоимость при попытке продать, решили его украсть. Ребятам и в голову не пришло, что рискуют своей жизнью, ведь кабели были под большим электрическим напряжением, и, забравшись на вышку, отломали там часть кабеля, получив более 27 метров дорогостоящего металла.

Сейчас похищенное изъято и возвращено владельцам. А в отношении несовершеннолетних подозреваемых открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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