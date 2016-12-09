В Сумах патрульные снова обнаружили незаконные игровые автоматы

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили 10 единиц компьютерной техники, администратора и 4 посетителей.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.
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