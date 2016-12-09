В Сумах патрульные снова обнаружили незаконные игровые автоматы 3 января, около 16 часов, патрульные получили сообщение о незаконных игровых автоматах на проспекте Курском.

Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили 10 единиц компьютерной техники, администратора и 4 посетителей. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.