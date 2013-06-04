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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51415

На Сумщине будут судить организатора незаконной вырубки леса

Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора незаконной вырубки деревьев на сумму более 1,3 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый в течение сентября-октября 2016 года без соответствующих разрешительных документов спилил 280 деревьев породы ясеня зеленого и дуба на территории Новосухановского сельского совета Сумского района.

Организатора незаконной вырубки удалось установить благодаря принятым скоординированным мерам работников прокуратуры и полиции.

Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, действия обвиняемого квалифицированы по ст. 246 (незаконная порубка деревьев в лесах, повлекшая существенный вред) УК Украины. В то же время, прокурором в интересах государства заявлен гражданский иск на сумму более 1,3 млн грн.

Справка: санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вырубка
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