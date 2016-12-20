С начала года минимальная сумма страхового взноса составляет 704 гривны Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, с 1 января 2017 года для физических лиц - предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, предпринимателей - плательщиков единого налога 2 и 3 групп и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, минимальная сумма единого взноса составляет 704 гривен в месяц.

Фискалы напоминают, что размер минимальной заработной платы составляет 3200 грн, а следовательно размер ЕСВ (22%) будет составлять 704 гривны.

Для единщиков первой группы сумма ЕСВ не может быть меньше 0,5 минимального страхового взноса с зачислением соответствующих периодов осуществления предпринимательской деятельности в страховой стаж, исчисляемый в соответствии со ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пропорционально уплаченного единого взноса (352 грн в месяц).

Разъяснение относительно начисления и уплаты единого взноса физическими лицами - предпринимателями и лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, предоставлено ГФС Украины письмом от 30.12.2016 № 41658/7 / 99-99-13-02-01-17.