На Сумщине расширяется заповедная зона

Это гидрологический заказник «Дружба» в Лебединском районе, ботанический заказник «Ряснянский» на Краснопольщине и ландшафтный заказник «Овлаши», что в Роменском районе.
Территория данных природных комплексов имеет природоохранное, научное, рекреационное, историко-культурное, эстетическое, эколого-образовательное значение. Здесь растут редкие виды растений и обитают животные, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, в заказнике «Овлаши» можно встретить усача земляного, крестоносца и жука-оленя. Флора заказников также является уникальной, ведь здесь растут брандушка разноцветная, горицвет весенний, гиацинтик бледный, пальчатокоренники мясокрасный и майский - также из списка Красной книги.
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