Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10114

На Сумщине расширяется заповедная зона

В Сумской области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения.

Это гидрологический заказник «Дружба» в Лебединском районе, ботанический заказник «Ряснянский» на Краснопольщине и ландшафтный заказник «Овлаши», что в Роменском районе.

Территория данных природных комплексов имеет природоохранное, научное, рекреационное, историко-культурное, эстетическое, эколого-образовательное значение. Здесь растут редкие виды растений и обитают животные, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, в заказнике «Овлаши» можно встретить усача земляного, крестоносца и жука-оленя. Флора заказников также является уникальной, ведь здесь растут брандушка разноцветная, горицвет весенний, гиацинтик бледный, пальчатокоренники мясокрасный и майский - также из списка Красной книги.

Общество Заповедники
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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