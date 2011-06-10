На Сумщине расширяется заповедная зона В Сумской области еще 3 природные территории объявлены объектами природно-заповедного фонда местного значения.

Это гидрологический заказник «Дружба» в Лебединском районе, ботанический заказник «Ряснянский» на Краснопольщине и ландшафтный заказник «Овлаши», что в Роменском районе.

Территория данных природных комплексов имеет природоохранное, научное, рекреационное, историко-культурное, эстетическое, эколого-образовательное значение. Здесь растут редкие виды растений и обитают животные, занесенные в Красную книгу Украины. В частности, в заказнике «Овлаши» можно встретить усача земляного, крестоносца и жука-оленя. Флора заказников также является уникальной, ведь здесь растут брандушка разноцветная, горицвет весенний, гиацинтик бледный, пальчатокоренники мясокрасный и майский - также из списка Красной книги.