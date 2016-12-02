Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02251

На Сумщине ликвидация свалки львовского мусора обошлась сельскому бюджету в 20 тысяч

В селе Ярмолинцы Роменского района завершена ликвидация стихийной свалки, которая образовалась месяц назад в результате завоза на территорию Коржевского сельского совета львовского мусора.

Вопрос о несанкционированном ввозе мусора из Львовской области на территорию Сумщины неоднократно поднимался на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации. Николай Клочко настаивал на принятии неотложных мер по выяснению обстоятельств представителями местной власти и правоохранительных органов.

На Роменщине благодаря совместным усилиям райгосадминистрации, райсовета, Коржевского сельсовета и КП «Архитектурно-планировочное предприятие» решена проблема по возврату замусоренной территории прежний вид.

Как известно, в прошлом году 2 декабря на территории села Ярмолинцы было выявлено 4 кучи завезенного и выгруженного мусора. Отходы вывалили прямо на пустыре возле фермы. С этим преступлением в течение почти месяца боролась районная власть вместе с сотрудниками полиции, задержан один из грузовиков, начато досудебное расследование. Работники КП «Архитектурно-планировочное предприятие» вывезли 240 куб. м мусора с территории сельского совета двумя спецмашинами. Ликвидация свалки обошлась сельском бюджету почти в 20 тыс. гривен.

Общество Львовский мусор
view counter

По тематике

06.12.2016 14:48

Львовский грузовик, привезший на Сумщину мусор, арестовали

На машину, которую остановили 2 декабря в Полтавской области после незаконной выгрузки львовского мусора в с. Ярмолинцы Роменского района, наложен...

05.12.2016 16:18

На Сумщине расследуют появление львовского мусора на свалке

На территории Роменского района четыре грузовика незаконно выгрузили мусор, привезенный из Львовской области, после чего уехали в неизвестном направлении. Полицейские...

На Сумщине нашли свалку львовского мусора
02.12.2016 13:11

На Сумщине нашли свалку львовского мусора

Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о том, что, сегодня, 2 декабря, было выявлено несанкционированное размещение твердых бытовых отходов...

Новости

В Сумах взорвалась квартира (обновляется) 1
03.01.2017 21:11
В Сумах копы поймали наркоманов с «бонгом»
Сегодня 17:46
Сумской ЦПАУ идет на Рождественские каникулы
Сегодня 17:16
Прокуратура вручила подозрение виновнику взрыва на Металлургов
Сегодня 17:09
Шосткинец пытался украсть из магазина штаны
Сегодня 16:41
В Сумах началась кампания декларирования доходов граждан
Сегодня 16:06
Олег Медуниця: Якщо фінансова децентралізація йтиме такими ж темпами, то за 5 років Суми стануть «лялечкою»
Сегодня 15:57
Четыре квартиры, пострадавшие от взрыва на Металлургов, требуют капремонта
Сегодня 15:31
Сумские патрульные продолжают учить детей ПДД
Сегодня 15:27
В Сумах укрепляют взорвавшийся дом
Сегодня 15:02
В Сумах отпустили сепаратистку за призывы к созданию Сумской народной республики
Сегодня 14:56
В Конотопе полностью сгорел сарай
Сегодня 14:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.