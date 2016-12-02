На Сумщине ликвидация свалки львовского мусора обошлась сельскому бюджету в 20 тысяч

Вопрос о несанкционированном ввозе мусора из Львовской области на территорию Сумщины неоднократно поднимался на аппаратном совещании при главе облгосадминистрации. Николай Клочко настаивал на принятии неотложных мер по выяснению обстоятельств представителями местной власти и правоохранительных органов.
На Роменщине благодаря совместным усилиям райгосадминистрации, райсовета, Коржевского сельсовета и КП «Архитектурно-планировочное предприятие» решена проблема по возврату замусоренной территории прежний вид.
Как известно, в прошлом году 2 декабря на территории села Ярмолинцы было выявлено 4 кучи завезенного и выгруженного мусора. Отходы вывалили прямо на пустыре возле фермы. С этим преступлением в течение почти месяца боролась районная власть вместе с сотрудниками полиции, задержан один из грузовиков, начато досудебное расследование. Работники КП «Архитектурно-планировочное предприятие» вывезли 240 куб. м мусора с территории сельского совета двумя спецмашинами. Ликвидация свалки обошлась сельском бюджету почти в 20 тыс. гривен.
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