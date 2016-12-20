В Конотопе полностью сгорел сарай На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке.

4 января в 23:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на ул. Репина в г. Конотопе. Звонил случайный прохожий, который увидел охваченную огнем крышу здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с.Питомник.

Через 7 минут пожарные прибыли на вызов. Из-за несвоевременности сообщения о пожаре пламя распространилось на всю площадь кровли сарая и вещи домашнего обихода в нем. Тушение осложняло захламленность в хозяйственной постройке. Из-за сильного ветра существовала угроза перекидывания огня на жилой дом.

В 00:10 пожарные локализовали возгорание, в 01:32 - ликвидировали. Всего к тушению были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытие на площади 32 кв. м, вещи домашнего обихода. Пламенем повреждены стены на площади 100 кв. м.

Причина пожара выясняется.